ÇOMÜ'de "Akademik Çalışmalarda Biçim ve Metodoloji Arayışları Sempozyumu" düzenlendi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) Uluslararası Akademik Çalışmalarda-Yayıncılıkta Yeni Biçim ve Metodoloji Arayışları Sempozyumu düzenlendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) Uluslararası Akademik Çalışmalarda-Yayıncılıkta Yeni Biçim ve Metodoloji Arayışları Sempozyumu düzenlendi.

ÇOMÜ Troia Kültür Merkezi'nde İletişim Fakültesince organize edilen sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, dünyada ve Türkiye'de hızla değişen teknolojik gelişmelerin, eğitim ve araştırma alanında yeni ihtiyaçları beraberinde getirdiğini söyledi.

Bu bağlamda akademik çalışmalarda ve yayıncılıkta yeni biçimli metodolojiler geliştirmenin, günün değişen ihtiyaçlarına cevap vermek açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Erenoğlu, şöyle devam etti:

"Bu sempozyumun, akademik çalışmalarda ve yayıncılıkta yeni biçim ve metodolojiler geliştirmek için önemli bir platform oluşturduğuna inanıyoruz. Sempozyumda alanında tanınmış akademisyenlerin yanı sıra ÇOMÜ'nün de değerli akademisyen ve öğrencilerinin yer alması, sempozyumun niteliği açısından artı bir değer kazandırıyor. Sempozyumumuzun akademik çalışmalara ve yayıncılıkta yeni biçim ve metodolojilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

ÇOMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Önel ise bilim ve sanatın kesiştiği bu çağda, bilimsel çalışmaların da artık görsel ve işitsel olarak dünyada yer bulduğunu ifade etti.

Ulusal ve uluslararası bilim insanlarının katkısıyla gerçekleştirilen sempozyumda yeni nesil akademik ifade biçimlerinin, bilginin niteliğine nasıl ekleneceği, hangi kriterlere göre değerlendirileceği, hangi metodolojik bağlamda yorumlanacağı gibi başlıkların tartışılacağını, bilim-sanat ekseninde kesişen eser ve çalışmaların gösterileceğini belirten Önal, Türkiye'nin ilk görsel-işitsel makale etkinliğinin gururuyla projenin görsel-işitsel veri havuzuna katkılar sağlaması temennisinde bulundu.

Sempozyumda daha sonra akademik araştırmalarını sanatsal pratikle bir araya getirerek özgün çalışmalara imza atan Çek yazar Prof. Dr. Nico Carpentier, "Akademik Bilgiyi Üretme ve İletme Aracı Olarak Sanat Temelli Araştırma" başlıklı konuşma yaptı.

Prof. Dr. Birol Akgül başkanlığındaki ilk oturumda Seda Şayan Kösem, Neda Şayan, Prof. Dr. Çiğdem Şahin Taşkın "İlkokulda Dijital Okuryazarlık Üzerine Gerçekleştirilen Bilimsel Çalışmaların Değerlendirilmesi", Doç. Dr. Esmeray Karataş "Dijital Bir Metodoloji Olarak Netnografinin İletişim Bilimleri Alanında Kullanımının İncelenmesi", Öğretim Görevlileri Emre Bozdemir ve Nihan Bozdemir "Endüstri 4.0 Perspektifinden Tasarım Ve Dijitalleşen Eğitimdeki Yeri" başlıklı sunumlarını aktardı.

Prof. Dr. Deniz Yengin başkanlığındaki ikinci oturumda ise Prof. Dr. Şakir Eşitti, Arş. Gör. Zeynep Ayer Öztok "Medya ve İletişim Çalışmaları Alanında Bibliyometrik Analizin Kullanımı Üzerine Bir İnceleme: Dijital Okuryazarlık Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi", Doç. Dr. Feyza Dalaylı "Yabancı Dil Öğreniminde Dijital Olanakların Kullanımı: YouTube Örneği", Doç. Dr. Mert Gürer ve Doç. Dr. Zeynep Varlı Gürer "Video Özet ve Video Makale Üretimi ile Akademik Yayınların Sürdürülebilirliği" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.