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        Lüfer bolluğu Gelibolulu balıkçıları sevindirdi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılar çıktıkları lüfer avından bereketle döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 15:58 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:58
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        Lüfer bolluğu Gelibolulu balıkçıları sevindirdi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılar çıktıkları lüfer avından bereketle döndü.

        Balık yasağının sona ermesiyle "Vira Bismillah" diyerek denize açılan Gelibolulu balıkçıların yüzü gülmeye başladı.

        Güneyli köyünden tekneleriyle Saros'a açılan balıkçılar, lüfer dolu ağlarla geri döndü.

        Saros'ta 35 yıldır balıkçılık yapan teknenin kaptanı Mustafa Sağlam, gazetecilere, gece karanlığında açıldıkları denizde lüfer sürüsüyle karşılaştıklarını ve hemen ağ attıklarını söyledi.

        Kısa süre içinde ağları toplamaya başladıklarını belirten Sağlam, "Ağları çektikçe, denizlerin prensi lüfer ağlarda gözükünce çok sevindik." dedi.

        Sağlam, 600 adet lüfer yakaladıklarını ve tanesini 100 liradan sattıklarını belirtti.

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