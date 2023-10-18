Çanakkale'de polis ekipleri okul servislerini denetledi
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince okul servislerine yönelik denetim yapıldı.
Giriş: 18.10.2023 - 17:01 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:08
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince okul servislerine yönelik denetim yapıldı.
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler Mahallesi'ndeki okullardan çıkan öğrenci servislerini denetledi.
Polis ekipleri, öğrencilere de trafikte seyir halindeyken emniyet kemeri takılmasının önemi hatırlattı.