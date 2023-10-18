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        Çanakkale'de polis ekipleri okul servislerini denetledi

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 17:01 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:08
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        Çanakkale'de polis ekipleri okul servislerini denetledi
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        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

        Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler Mahallesi'ndeki okullardan çıkan öğrenci servislerini denetledi.

        Polis ekipleri, öğrencilere de trafikte seyir halindeyken emniyet kemeri takılmasının önemi hatırlattı.

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