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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Çanakkale'nin Gökçeada ve Ayvacık ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 22:28 Güncelleme: 18.10.2023 - 22:28
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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı
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        Çanakkale'nin Gökçeada ve Ayvacık ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeada ile Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Bahçedere köyü ve Gökçetepe Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik baskınlar yaptı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 560 gram esrar, bir kök skunk, 2 hassas terazi, 2 esrar öğütme aparatı, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, iklimlendirme yöntemi ile yetiştirilmiş 12 kök kenevir bitkisi, bir iklimlendirme çadırı, çok sayıda iklimlendirme sistemi aparatları, 19 uyuşturucu hap, tarihi eser niteliğinde bir obje ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 21 bin lira ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.A, D.C.Y, M.G.C. ve F.M.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.Z.C. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Gökçeada'da gözaltına alınan A.A.B, C.D. ve A.Ç. ise jandarmadaki ifadelerinin ardından salıverildi.

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