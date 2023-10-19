Gelibolu Belediyesi "Cumhuriyet'in 100'üncü yılı" resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarının sonuçlarını açıkladı Çanakkale'nin Gelibolu ilçe Belediyesinin, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlediği "Cumhuriyetimizin 100 Yılda Bize Kattığı Değerler" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren eserler belirlendi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçe Belediyesinin, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlediği "Cumhuriyetimizin 100 Yılda Bize Kattığı Değerler" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren eserler belirlendi.

Gelibolu Belediyesinin bu yıl 7'ncisini organize ettiği yarışmaya, ilkokul öğrencileri resim, ortaokul öğrencileri şiir, lise öğrencileri kompozisyon ve resim branşında toplam 150 eserle katıldı.

Seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucu ilkokullarda Evreşe İlkokulu öğrencisi Defne Aslan birinci, Gazi Süleyman Paşa İlkokulu öğrencisi Burcu Ayşe Saçma ikinci, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Merve Sevim üçüncü oldu. Bu dalda Gazi Süleyman Paşa İlkokulu öğrencisi Nihal Abacı'nın çalışması mansiyon ödülüne layık görüldü.

Ortaokullarda Gelibolu Akademi Kültür Koleji öğrencisi Belinay Taş "100 Yıllık Cumhuriyet" adlı eseriyle birinciliği, Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Berrak Okuyucu "Tam Yüzyıldır Cumhuriyet" adlı eseriyle ikinciliği, Bolayır Şehit Nuriye Ak Ortaokulu öğrencisi Çiğdem Ilgın "100. Yılda Cumhuriyet" adlı eseriyle üçüncülüğü elde etti.

Şiir kategorisinde 100. Yıl Barış Ortaokulu öğrencisi Deniz Karanfil'in "Cumhuriyet Işığı" adlı eseri mansiyon ödülüne layık görüldü.

- Lise öğrencileri arasındaki kompozisyon ve resim yarışmaları

Liselerde birincilik ödülünü Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Yaren Çetin kazanırken, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sıla Erce ikinci, Gelibolu Anadolu Lisesi öğrencisi Eylül Ecrin Çamcı üçüncü oldu. Bu kategoride Gelibolu Anadolu Lisesi öğrencisi Birsu İnce mansiyon ödülünü aldı.

Jüri, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hasan Başak, Gelibolu Anadolu Lisesi öğrencisi Tuba Durmaz ve Gelibolu Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Yağız Hepalkaç'ı "100. Yıl Jüri Özel Ödülü" ile onurlandırdı.

23 eserin teslim edildiği kompozisyon kategorisinde ise Gelibolu Fen Lisesi öğrencisi Aysu Şahbaz "Bir Asrın En Büyük Eseri: Atatürk Türkiye'si" başlıklı eseri ile birinciliği, Gelibolu Akademi Kültür Koleji öğrencisi Ali Tahir Çelik "Geleceğe Bir Bakış" eseri ile ikinciliği, Gelibolu Akademi Kültür Koleji öğrencisi Mehmet Pomen "100. Yılın Işığında" isimli eseri ile üçüncülüğü kazandı.

Bu kategoride, seçici kurul tarafından övgüye layık görülen Gelibolu Akademi Kültür Koleji öğrencisi Ece Zeynep Kasa'nın "Yegane Güneşimiz: Cumhuriyet" adlı eseri mansiyon ödülünü kazandı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin hediye çekleri ve belgeleri, 23 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programda takdim edilecek. Yarışmaya katılan eserler daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nin ikinci katında açılacak sergi ile bir hafta süreyle halkın beğenisine sunulacak.