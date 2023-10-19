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        Çanakkale Valiliği "Türk Bayrağı" kampanyası başlattı

        Çanakkale Valiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında vatandaşların ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asması için kampanya başlattıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:35 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:35
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        Çanakkale Valiliği "Türk Bayrağı" kampanyası başlattı
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        Çanakkale Valiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında vatandaşların ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asması için kampanya başlattıklarını duyurdu.

        Valilikten yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

        "29 Ekim 2023 Pazar günü ilimiz genelinde resmi kurumların yanı sıra tüm özel işyeri ve konutlarda da Türk Bayrağı asılması için bir kampanya başlatılmıştır. İl merkezi ile birlikte ilçelerimiz ve köylerimizde de evlerine ve işyerlerine Türk Bayrağını asmak isteyen vatandaşlarımız için Valiliğimiz ve ilçe kaymakamlıkları bayrak temin edecektir. Tüm vatandaşlarımızı ev ve işyerlerine 29 Ekim 2023 Pazar Günü Türk Bayrağı asmaya davet ediyor, şimdiden tüm hemşerilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz."

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