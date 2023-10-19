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        FIA Avrupa Baja Kupası'nın 5. ayağı Baja Troia Türkiye'nin seremonisi yapıldı

        Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Cross-Country Baja Kupası'nın 5. ve son ayağı Baja Troia Türkiye'nin açılış seremonisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 22:38 Güncelleme: 19.10.2023 - 22:45
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        FIA Avrupa Baja Kupası'nın 5. ayağı Baja Troia Türkiye'nin seremonisi yapıldı
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        Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Cross-Country Baja Kupası'nın 5. ve son ayağı Baja Troia Türkiye'nin açılış seremonisi yapıldı.

        İstanbul Offroad Spor Kulübü (İSOFF) tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin off-road branşındaki ilk FIA onaylı organizasyonu olan yarışa katılacak takımlar, seremoni öncesinde Kordonboyu'nda sıralandı. Vatandaşlar ilgi gösterdikleri araçlar önünde fotoğraf çektirerek, yarışlarla ilgili bilgi aldı. Yarışlara katılacak araçlara daha sonra sırayla Truva Atı önünden seremonik startı verildi.

        İSOFF Başkanı Kubilay Tüfekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında başladıkları yolculuğa 6. yarış ile devam ettiklerini söyledi.

        Baja Troia'nın Doğu Avrupa serisinin bir parçası olarak başladığını ama sonrasında Avrupa Cross-Country yarışının son ayağı olma başarısını gösterdiklerini ifade eden Tüfekçi, "Burada Çanakkale'nin bize çok büyük katkıları oldu. Valimizden tüm yerel makamlara çok teşekkür ediyoruz. Bu yarışın gelişiminde çok büyük katkıları var. İstanbul Offroad Spor Kulübüyüz ama Çanakkale'ye mal olmuş bir yarışı devam ettiriyoruz. Bu sene özellikle yabancı yarışçılarımız çok fazla. 47 ekip kayıt yaptırdı. 28'i yabancı ekipler. Bir iki ekibimiz gümrükte sorun yaşadı, bildiğim kadarıyla bir ekip şu ana kadar geçemedi sınırı." diye konuştu.

        Yarışın iki farklı yarış olarak koşulduğunu belirten Tüfekçi, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bir ulusal şampiyonamız var. Bu, Doğu Avrupa Şampiyonası'na da puan veren bir yarış. Onun haricinde Türkiye'de ilk defa FIA Offroad yarışı koşuluyor. Bunu da İSOFF Offroad Spor Kulübü olarak gerçekleştiriyoruz. Geçen sene aday yarıştık, bu sene gerçekten FIA yarışı olarak koşuyoruz." dedi.

        Her iki yarış arasındaki farklılıklara değinen Tüfekçi, sözlerine şöyle devam etti:

        "FIA'nın çok katı kuralları var. 48 saat içinde yarışın başlayıp bitmesi gerekiyor. Birinci aracın startı ile son startı arasında 48 saatin alması, yarışçıların 10 saat dinlenmesi gerekiyor. Bunları dikkate aldığımız zaman yarışı ikiye bölmek zorunda kaldık. Ulusal dediğimiz kısmı bugün prolog etabıyla başladı. Yarın sabah ormandaki etaplara başlayacak aynı anda ulusal yarış ve FIA yarışı. FIA, öğleden sonra tekrar orman etabına giderken, ulusal grup prolog etabında yarışmaya devam edecek."

        Tüfekçi, her iki yarışın 640-650 kilometrelik etaptan oluştuğunu sözlerine ekledi.

        Organizasyonda 9 ülkeden 16 araç ve 32 sporcu FIA kategorisinde mücadele edecek, ayrıca Doğu Avrupa Cross-Country Kupası kategorisinde ise 6 ülkeden 29 araç ve 58 sporcu direksiyon başına geçecek.

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