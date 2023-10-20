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        Çanakkale'de meslek liseliler taşımalı eğitim öğrencileri için 10 kazan yemek pişiriyor

        SERTEN AKKAYA - Çanakkale'nin Biga ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında 26 okuldaki yaklaşık 2 bin öğrencinin öğle yemekleri, meslek lisesinin mutfağında öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 11:13 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:13
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        Çanakkale'de meslek liseliler taşımalı eğitim öğrencileri için 10 kazan yemek pişiriyor
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        SERTEN AKKAYA - Çanakkale'nin Biga ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında 26 okuldaki yaklaşık 2 bin öğrencinin öğle yemekleri, meslek lisesinin mutfağında öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanıyor.

        Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin döner sermaye işletmesine bağlı yemek üretim atölyesinde, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanının 11 ve 12'nci sınıflarında eğitim gören 52 öğrenci, 3 öğretmen, bir aşçı ve iki yardımcı personel ile günün ilk saatlerinde mutfağa giriyor.

        Hafta içi her gün 10 kazanda 3 çeşit yemek pişiren öğrenciler, saat 07.00'ye kadar tüm hazırlıkları tamamlıyor.

        Yemekler daha sonra sevkiyatta kullanılan büyük kutulara yerleştirilerek okullara dağıtılıyor.

        Üretimin bütün aşamalarını öğrenmeleri amacıyla mutfağın yanı sıra bulaşıkhanede de görev yapan öğrenciler, ayrıca döner sermayeden harçlıklarını çıkarıyor.

        - "Yemek pişirme sürecimiz saat 03.00'te başlıyor"

        Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğretmenlerinden Erhun Yöntem, AA muhabirine, ilçede taşımalı eğitimde öğrenim gören 2 bin öğrenci için yemek hazırladıklarını söyledi.

        Öğrencilerin yanı sıra usta, usta yardımcısı ve üç öğretmenin dönüşümlü olarak hafta içi her gün yemek pişirdiğini belirten Yöntem, "Yemek pişirme sürecimiz saat 03.00'te başlıyor. Yemekler piştikten sonra araçlar saat 07.00'de dağıtıma çıkıyor. Termoboxlarımız (yemek taşımada kullanılan büyük kutular) sayesinde yemeklerimizi 8 saat soğutmadan muhafaza edebiliyoruz." diye konuştu.

        Yöntem, pişirme aşamasının ardından ertesi günün hazırlıklarına başladıklarını, aralıklarla mutfağın temizliğini yaptıklarını anlattı.

        Menü hakkında bilgi veren Yöntem, şunları kaydetti:

        "Menüyü planlarken mutlaka karbonhidrat ve protein dengesine özen gösteriyoruz. Haftanın iki ya da üç günü kırmızı et, bir ya da iki günü tavuk veriyoruz. Mutlaka bir öğün sebze yemeği çıkartıyoruz. Bunun yanında tamamlayıcı olarak pirinç pilavı, bulgur pilavı, erişte, makarna hazırlıyoruz. Komposto, yoğurt, tatlı, cacık çıkartıyoruz."

        Öğrencilerden Eren Özmen de lisenin döner sermaye işletmesinde stajyer olarak görev aldığını dile getirdi.

        Yemeklerin paketleme ve temizlik gibi tüm işlerini öğrenciler olarak yaptıklarını aktaran Özmen, "Biz öğrenciler pişiriyoruz, taşımalı eğitim öğrencileri yiyor." dedi.

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