Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 11:42 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'de, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Polis ekipleri 13-19 Ekim'deki 19 operasyon sonrası 22 şüpheli hakkında yasal işlem yaptı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bir şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan ve operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişiden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2'si salıverildi.

        Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 391 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 60 gram esrar, 36 gram metamfetamin, 1,37 gram sentetik kannabinoid, 7 adet sentetik ecza ve 3 adet ecstasy hap ele geçirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        11 gözaltı! 3 ilde sahte kanser ilacı operasyonu
        11 gözaltı! 3 ilde sahte kanser ilacı operasyonu
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        İSKİ'den kritik uyarı! Baraj doluluk oranı düşüyor!
        İSKİ'den kritik uyarı! Baraj doluluk oranı düşüyor!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Biden'dan İsrail'e uyarı: Öfke gözlerini bürümemeli
        Biden'dan İsrail'e uyarı: Öfke gözlerini bürümemeli
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        Ortalama seyahat harcaması yüzde 72 arttı
        Ortalama seyahat harcaması yüzde 72 arttı
        "Vahiy geldi" deyip karısını öldüren caninin cezası onandı!
        "Vahiy geldi" deyip karısını öldüren caninin cezası onandı!
        Son 3-4 yılda uyuz vakaları 30-40 kat arttı
        Son 3-4 yılda uyuz vakaları 30-40 kat arttı
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        Partilere 6.7 milyar TL Hazine yardımı
        Partilere 6.7 milyar TL Hazine yardımı

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de meslek liseliler taşımalı eğitim öğrencileri için 10 kazan yem...
        Çanakkale'de meslek liseliler taşımalı eğitim öğrencileri için 10 kazan yem...
        FIA Avrupa Baja Kupası'nın 5. ayağı Baja Troia Türkiye'nin seremonisi yapıl...
        FIA Avrupa Baja Kupası'nın 5. ayağı Baja Troia Türkiye'nin seremonisi yapıl...
        Çanakkale Valiliği "Türk Bayrağı" kampanyası başlattı
        Çanakkale Valiliği "Türk Bayrağı" kampanyası başlattı
        Prof. Dr. Şener'den 'Covid- 19' uyarısı: Kış döneminde yaygın ve baskın ola...
        Prof. Dr. Şener'den 'Covid- 19' uyarısı: Kış döneminde yaygın ve baskın ola...
        Gelibolu Belediyesi "Cumhuriyet'in 100'üncü yılı" resim, şiir ve kompozisyo...
        Gelibolu Belediyesi "Cumhuriyet'in 100'üncü yılı" resim, şiir ve kompozisyo...
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı (2)
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı (2)