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        Çanakkale'deki "Baja Troia Türkiye 2023"te ilk gün yarışları yapıldı

        Çanakkale'de düzenlenen Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Cross-Country Baja Kupası'nın 5'inci ve son ayağı Baja Troia Türkiye'nin ilk gün yarışları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 17:44 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:48
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        Çanakkale'deki "Baja Troia Türkiye 2023"te ilk gün yarışları yapıldı
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        Çanakkale'de düzenlenen Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Cross-Country Baja Kupası'nın 5'inci ve son ayağı Baja Troia Türkiye'nin ilk gün yarışları tamamlandı.

        Organizasyonda bugün gerçekleştirilen "Helen-1" etabında 25 araçla 50 sporcu, "Helen-2" etabında ise 18 araçla 36 sporcu katıldı.

        Yarışın ilk gününde yaşanan yoğun rekabet ve zorlu parkurlardaki mücadele sonucu bazı takımlar elendi.

        İlk gün etaplarının geçilmesinin ardından yarınki uluslararası yarışa Türkiye, Polonya, Macaristan, İtalya, Portekiz, Belçika, Arjantin, Fransa, Ukrayna ve İspanya'dan 14 araç ile 28 sporcu mücadele verecek.

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