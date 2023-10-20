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        Bayramiç'te metruk evde çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 18:50 Güncelleme: 20.10.2023 - 18:53
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        Bayramiç'te metruk evde çıkan yangın söndürüldü
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tepecik Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki metruk evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

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