Bayramiç'te metruk evde çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 20.10.2023 - 18:50 Güncelleme: 20.10.2023 - 18:53
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tepecik Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki metruk evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.