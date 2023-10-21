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        Kuzey Ege'de 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 10:50 Güncelleme: 21.10.2023 - 10:57
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        Kuzey Ege'de 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nin kuzeyinde Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisini aldı.

        Bunun üzerine ekipler, "TCSG-6" ve "TCSG-905" botları ile bölgeye ulaştı.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki yabancı uyruklu 35 düzensiz göçmeni kurtarıp kıyıya getirdi.

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