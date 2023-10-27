Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de eğitimlerini tamamlayan 1387 acemi er yemin etti

        Çanakkale 116. Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı'nda temel askerlik eğitimini tamamlayan 1387 acemi er için yemin töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 14:58 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de eğitimlerini tamamlayan 1387 acemi er yemin etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale 116. Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı'nda temel askerlik eğitimini tamamlayan 1387 acemi er için yemin töreni yapıldı.

        Komutanlık yerleşkesinde 2003/3 tertip acemi erler için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        116. Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Albay Ufuk Yetiş'in konuşmasının ardından acemi erler ant içti.

        Birliğe ilk katılanlar ile eğitimlerde başarı gösterenlere ve geçmişte askerlik hizmetini bu kışlada tamamlayanlara ödülleri verildi.

        Tören sonunda, 116. Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı Komando Eğitim Tatbikat Bölük Komutanlığınca tüfekli hareketler gösterisi izleyicilerin beğenisini topladı.

        Yemin törenine, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, asker aileleri ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı

        Benzer Haberler

        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ÇOMÜ'de Fahri Doktora Tevcih Töreni'nde konuştu:
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ÇOMÜ'de Fahri Doktora Tevcih Töreni'nde konuştu:
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Filistin'de büyük bir insanlık trajedisi yaşanmak...
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Filistin'de büyük bir insanlık trajedisi yaşanmak...
        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale Valiliğini ziyaretinde soruları y...
        KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale Valiliğini ziyaretinde soruları y...
        Şampiyon pilotların off-road araçlarında co-pilot olan gaziler şehitlik ve...
        Şampiyon pilotların off-road araçlarında co-pilot olan gaziler şehitlik ve...
        Kırılan dal aydınlatma direğine takıldı; olası faciadan dönüldü
        Kırılan dal aydınlatma direğine takıldı; olası faciadan dönüldü
        Biga'da cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı
        Biga'da cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı