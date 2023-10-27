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        Lapseki'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla mevlit okundu

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 16:18 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:18
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        Lapseki'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla mevlit okundu
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        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla mevlit okundu.

        Lapseki Kaymakamlığınca cuma namazı öncesi Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

        İlçe merkezindeki camilerde görevli imam hatip ve müezzinler, Kur'an-ı Kerim, kaside ve ilahiler okudu.

        Mevlid-i Şerif'in duasını Lapseki Müftüsü Rahmi Temiz yaptırdı.

        Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin ve çok sayıda kişinin katıldığı programın ardından Çarşı Meydanı'nda Lapseki Belediyesi tarafından vatandaşlara keşkek ikram edildi.

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