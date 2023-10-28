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        Üniversite öğrencisiyken kendisine yazdığı mektup Cumhuriyet'in 100. yılında eline ulaştı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bayramiç köyünde yaşayan Tamer Coşar'ın üniversite öğrencisiyken kendisine yazdığı mektup, Cumhuriyet'in 100. yılında eline ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 09:25 Güncelleme: 28.10.2023 - 09:25
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        Üniversite öğrencisiyken kendisine yazdığı mektup Cumhuriyet'in 100. yılında eline ulaştı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bayramiç köyünde yaşayan Tamer Coşar'ın üniversite öğrencisiyken kendisine yazdığı mektup, Cumhuriyet'in 100. yılında eline ulaştı.

        Coşar, 2002'de Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Anadolu Meslek Yüksekokulunda okuduğu sırada, PTT'nin başlattığı "2023'te Cumhuriyet'imizin 100. Yılına Mektup Kampanyası"na aynı yurtta kaldığı 3 arkadaşıyla katıldı.

        Kendisine 21 yıl sonra ulaştırılması dileğiyle duygu ve düşüncelerini kaleme alan Coşar, "Bu mektup bana geldiğinde ölmüş de olabilirim. Hayalim okuyup, makine mühendisi ya da hava teknik astsubayı olmak. Bu süreçte Avrupa Birliğine girersek kuzeydeki ülkelerin birinde çalışmak istiyorum. Evlenince kızım olacak diye tahmin ediyorum." diye başladığı mektubunu PTT'den adresine postaladı.

        Üniversiteden makine teknikeri olarak mezun olduktan sonra köyüne dönen Coşar, aradan geçen zamanda çiftçiliğe başladı, evlendi ve 2 erkek çocuk babası oldu.

        Tamer Coşar, AA muhabirine, yazdığı mektubu yıllar içinde unuttuğunu ancak PTT'nin unutmadığını söyledi.

        PTT Gelibolu Şubesinden görevlilerin muhtarlık aracılığıyla kendisine ulaşıp mektubu teslim ettiğini belirten Coşar, "Mektubu elime aldığımda şaşırdım. Bunca yıl sonra hayatımı o günden bugüne gözden geçirdim. Yazdıklarımı birkaç kez okudum. Şartlar böyle gelişti. Maddi olanaksızlıklar daha fazla okumama engel oldu. Eşim ve çocuklarımla köyümde de mutluyum." dedi.

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