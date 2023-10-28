Lapseki'de Cumhuriyet'in 100. yılında öğretmenler yazdı, öğrenciler sahneledi
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında senaryosunu öğretmenlerinin yazdığı "Cumhuriyet Doğuyor" adlı tiyatro oyununu sahneledi.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında senaryosunu öğretmenlerinin yazdığı "Cumhuriyet Doğuyor" adlı tiyatro oyununu sahneledi.
Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, İsmail Baykut Ortaokulu öğrencilerinin "Cumhuriyet" konulu resim sergisi açıldı.
Açılış töreninde, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, öğrencilere hediyeler verdi.
Öğrenciler, senaryosunu Lapseki Plevne Ortaokulu Türkçe öğretmenleri Nihat Duğancı ve Şerife Karabıyık'ın yazdığı "Cumhuriyet Doğuyor" adlı oyunu sahneye koydu.
Lapseki Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emrah Toprak, ÇOMÜ Lapseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Engin Gür, siyasi partilerin temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de oyunu izledi.
Öğrencilerin sergilediği oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı.