Gelibolu'da şiirli, müzikli "Yaşasın Cumhuriyet" gösterisi sunuldu
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinliklerine devam ediliyor.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde belediye tarafından Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü etkinliklerine devam ediliyor.
Gelibolu Belediyesi öncülüğünde kurulan Gelibolu Kent Konseyi Türk Halk Müziği Korosu ve Gelibolu Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosunun konserlerinden sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde "Yaşasın Cumhuriyet" adlı program sunuldu.
Sanatçılar Orhan Aydın, Levent Üzümcü, Dengin Ceyhan ve Gülcan Altan tarafından hazırlanan şiirli müzikli gösteri ayakta alkışlandı.
Etkinliğin sonunda Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, sanatçıları gösterdikleri performanstan dolayı kutladı ve minyatür Atatürk büstü hediye etti.