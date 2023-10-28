Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Milli sporcu Birgül Erken, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 metrelik dalış gerçekleştirdi

        Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale'de dalış gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:30 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli sporcu Birgül Erken, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 metrelik dalış gerçekleştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale'de dalış gerçekleştirdi.

        Çanakkale Valiliğinin himayelerinde Kordon Boyu'nda düzenlenen etkinlikte, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma 13", Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekiplerince gösteriler sunuldu.

        Birgül Erken'in dinamik apnea tekniğiyle 100 metre yatay anı dalışını tamamlamasının ardından etkinliğe katılan genç sporcular, ellerinde bulunan kırmızı beyaz renkteki balonları gökyüzüne bıraktı.

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, milli sporcu Erken'e çiçek takdim etti, genç sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Aktaş, etkinliğin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler yarın Cumhuriyeti kuruyoruz." dediği günün tam 100. yılında olunduğunu söyledi.

        Yarın büyük bir coşkuyla Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacaklarını belirten Vali Aktaş, Erken'e teşekkür ederek, "Çok güzel bir ortamda cennet Çanakkale'mizde böyle bir etkinliğin böyle güzel bir havada yapılması bizleri ziyadesiyle memnun etti." ifadesini kullandı.

        Birgül Erken de 100 genç sporcunun kendisine eşlik etmesinden heyecan ve mutluluk duyduğunu dile getirdi. Bu sporcuların, Çanakkale'nin yetiştirdiği ve kendi alanında başarılar elde etmiş öğrenciler olduğunu anlatan Erken, "Tabii onlara rol model olmak anlamında, Cumhuriyet coşkusunu yaşatmak adına hep birlikte olduk. Umarım onların da yüreklerine dokunmuşuzdur. Bugün çok büyük bir gün, biz bugünden kutladık ve hava da müsaade etti. Müthiş bir tablo sergiledik. Çanakkale Valiliği himayesinde tüm paydaşlarımızla bu coşkuyu dalga dalga yaydık." diye konuştu.

        Gümrük Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen etkinliğe, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yüzbaşı Ercan Oran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ile sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Büyük Filistin mitingi başladı
        Büyük Filistin mitingi başladı
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        Yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan 10 FETÖ şüphelisinden 7´si tut...
        Yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan 10 FETÖ şüphelisinden 7´si tut...
        Çanakkale'de yurt dışına kaçmaya hazırlanan 7 FETÖ mensubu tutuklandı
        Çanakkale'de yurt dışına kaçmaya hazırlanan 7 FETÖ mensubu tutuklandı
        Çanakkale'de üniversite yerleşkesinde 2023 kişi aynı anda zeybek oynadı
        Çanakkale'de üniversite yerleşkesinde 2023 kişi aynı anda zeybek oynadı
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
        Gelibolu'da şiirli, müzikli "Yaşasın Cumhuriyet" gösterisi sunuldu
        Gelibolu'da şiirli, müzikli "Yaşasın Cumhuriyet" gösterisi sunuldu