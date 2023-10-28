Milli sporcu Birgül Erken, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 metrelik dalış gerçekleştirdi

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale'de dalış gerçekleştirdi.

Çanakkale Valiliğinin himayelerinde Kordon Boyu'nda düzenlenen etkinlikte, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma 13", Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi ekiplerince gösteriler sunuldu.

Birgül Erken'in dinamik apnea tekniğiyle 100 metre yatay anı dalışını tamamlamasının ardından etkinliğe katılan genç sporcular, ellerinde bulunan kırmızı beyaz renkteki balonları gökyüzüne bıraktı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, milli sporcu Erken'e çiçek takdim etti, genç sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aktaş, etkinliğin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler yarın Cumhuriyeti kuruyoruz." dediği günün tam 100. yılında olunduğunu söyledi.

Yarın büyük bir coşkuyla Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacaklarını belirten Vali Aktaş, Erken'e teşekkür ederek, "Çok güzel bir ortamda cennet Çanakkale'mizde böyle bir etkinliğin böyle güzel bir havada yapılması bizleri ziyadesiyle memnun etti." ifadesini kullandı.

Birgül Erken de 100 genç sporcunun kendisine eşlik etmesinden heyecan ve mutluluk duyduğunu dile getirdi. Bu sporcuların, Çanakkale'nin yetiştirdiği ve kendi alanında başarılar elde etmiş öğrenciler olduğunu anlatan Erken, "Tabii onlara rol model olmak anlamında, Cumhuriyet coşkusunu yaşatmak adına hep birlikte olduk. Umarım onların da yüreklerine dokunmuşuzdur. Bugün çok büyük bir gün, biz bugünden kutladık ve hava da müsaade etti. Müthiş bir tablo sergiledik. Çanakkale Valiliği himayesinde tüm paydaşlarımızla bu coşkuyu dalga dalga yaydık." diye konuştu.

Gümrük Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen etkinliğe, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yüzbaşı Ercan Oran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ile sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.