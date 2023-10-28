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        Gelibolu'dan kısa kısa

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne ilişkin resmi kutlamalar çelenk töreniyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 16:33 Güncelleme: 28.10.2023 - 16:33
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        Gelibolu'dan kısa kısa
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        Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne ilişkin resmi kutlamalar çelenk töreniyle başladı.

        2. Kolordu Komutanlığı'nın karargah binası önündeki programda ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ferat Vural ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla tören sona erdi.

        Törene, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

        - Kocaçeşme Muhtarlığı köylülere bayrak dağıttı

        Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Kocaçeşme köyünde muhtarlık tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla ev ve iş yerlerine asılması amacıyla vatandaşlara 100 bayrak dağıtıldı.

        Muhtar Ahmet Mandacı, Cumhuriyet'in 100. yılının daha coşkulu kutlanması ve bu coşkuya köydeki herkesin katılması için evleri, kahvehane ve dükkanları tek tek gezerek köy halkına Türk bayrağı verdi.

        Mandacı, yaptığı açıklamada, "Yarın büyük bir coşkuyla kutlayacağımız Cumhuriyet'imizin 100. yılında köyümüzü Türk bayraklarıyla donatarak bu coşkuya katılacağız. Bu coşkuyu herkese hissettirmek için köyümüze Türk bayrağı dağıttık." ifadesini kullandı.

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