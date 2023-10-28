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        Biga'da "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapıldı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 22:27 Güncelleme: 28.10.2023 - 22:27
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        Biga'da "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapıldı
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

        Cumhuriyet Yürüyüşü, Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu önünden başlayarak İstiklal Caddesi, Çan Caddesi ve Muammer Aksoy Caddesi güzergahında devam etti.

        Belediye Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından jandarma atlı birlikleri ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı askerlerin gösterileri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

        Yürüyüşe, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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