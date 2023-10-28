Lapseki'deki voleybol turnuvasında Lapseki Emniyet şampiyon oldu Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Kaymakamlık tarafından kamu kurumları arasında düzenlenen 100. Yıl Voleybol Turnuvası sona erdi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Kaymakamlık tarafından kamu kurumları arasında düzenlenen 100. Yıl Voleybol Turnuvası sona erdi.

Haftada 5 gün ve günde iki maç olarak gerçekleştirilen, 12 takımlı iki grup halindeki turnuva, Dalyan Mahallesi'ndeki İsmail Baykut İlkokulu Spor Salonu'nda yapıldı. Takımlar, 38 maçlık maratonda finale kalma mücadelesi verdi.

Turnuvanın son gününde Lapseki Devlet Hastanesi ile Plevne Ortaokulu, üçüncülük maçında karşılaştı. Salondan 3-1 galip ayrılan Plevne Ortaokulu şampiyonada 3'üncü oldu.

Lapseki Emniyet ile 25 Eylül İlkokulu arasındaki final de çekişmeli geçti. Lapseki Emniyet ilk iki seti 25-23 ve 25-18 kazandı. 3'üncü seti ise 25 Eylül ilkokulu 27-25 önde bitirdi. 4'üncü seti 25-13 kazanan Lapseki Emniyet, şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyon takımın kupasını Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, ikinci 25 Eylül İlkokulu'nun kupasını Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emrah Toprak, 3'üncü olan Plevne Ortaokulu'nun kupasını ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin verdi.