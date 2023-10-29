Çanakkale'de üniversiteliler Kordonboyu'nda aynı anda zeybek oynadı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), öğrencileri ve akademisyenleri, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Kordonboyu'nda aynı anda zeybek oynadı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), öğrencileri ve akademisyenleri, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Kordonboyu'nda aynı anda zeybek oynadı.
Üniversitenin Terzioğlu Yerleşkesi'nde dün gerçekleştirilen zeybek gösterisinin ilgi görmesi üzerine ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Kordonboyu'nda bir araya geldi.
Kimi üzerinde Türk bayrağı, kimi Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi bulunan tişörtler giyen katılımcılar, "Karyolamın Demiri" türküsü eşliğinde zeybek oynadı.