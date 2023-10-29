Çanakkale'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel anıt açıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Cumhuriyet'in sonsuzluğunu simgeleyen ve üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 adet maskının yer aldığı anıt açıldı.

Biga Belediye Meydanı'nda yer alan "100. Yıl Anıtı"nın açılışına AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, anıtı yapan sanatçı Ali Demirkol ile vatandaşlar katıldı.

Bülent Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, bugün Cumhuriyet'in 100. yılını, büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Bu özel günde Cumhuriyet'in sonsuzluğunu simgeleyen bir anıtın açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu anıt, bizim için göründüğünden çok daha fazlasını ifade ediyor. Biga'ya böyle bir anıt kazandırmak benim için çok değerli. İlk andan itibaren belirlediğimiz ana konsept, sonsuzluğun simgesiydi. 100 yıl önce, bu büyük Cumhuriyeti kuranların gelecek nesillere bıraktığı mirası sonsuz bir sevgi ve özveriyle kutlamak istedik. Bu düşünceyle anıtımızı, Atamızın 99 adet portresiyle süsleyerek, özel bir dokunuş ekledik. Bugün de 100. portremizi anıtımıza ekleyerek daha da taçlandıracağız.

Anıtımız yalnızca ismiyle değil, hikayesi ve konseptiyle de 100. yıla yakışır şekilde Belediye Meydanı'nda yerini aldı. Bu büyük projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen ve hiçbir maddi beklenti talep etmeden Bigalı hemşehrilerimiz için bizlerle çalışan sanatçımız Ali Demirkol'a teşekkür ediyorum."

- Anıtın yapımında 100 metrekare krom plaka kullanıldı

Sanatçı Ali Demirkol ise anıtın yaklaşık 100 metrekare krom plakanın özel bir şekilde bükülüp, kesilerek oluşturulduğunu, yağmur ve rüzgarın etkileri de hesaba katılarak, 52 ayrı parçanın birbirini tamamlayan iki daire haline getirildiğini söyledi.

Her bir parça 5,9 derecelik bir açıyla diğer parçayla birleştirilirken 16 civata kullanıldığını aktaran Demirkol, "Anıt, aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü özel kılmak adına Atatürk'ün 100 farklı maskını taşıyor. Tüm anıt, 360 derece çevreden görülebilecek şekilde dizayn edilerek göz kamaştırıcı bir görünüm kazandırıldı. Aynı zamanda, yakın bir gelecekte çevresine Biga'nın simgelerinden olan Mehmet Çavuş ve Kaymakam Hamdi Bey'in figürleri eklenecek." diye konuştu.

Protokol ve katılımcılar, konuşmaların ardından günün anısına anıtın önünde fotoğraf çektirdi.