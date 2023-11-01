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        Çanakkale Ayvacık açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kuzey Ege'de, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 77 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 09:08 Güncelleme: 01.11.2023 - 09:21
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        Çanakkale Ayvacık açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Kuzey Ege'de, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 77 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir şüpheli yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botlar tespit edildi.

        "TCSG-28" botuyla bölgeye giden ekipler, farklı mevkilerde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu 77 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Ekiplerin yaptığı kontrollerde, yabancı uyrukluların yanında ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan bir şüphelinin de olduğu belirlendi.

        Karaya çıkarılan 77 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Yakalanan zanlı hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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