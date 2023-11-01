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        Lüfer bolluğu Gelibolulu balıkçıları sevindirdi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılar çıktıkları lüfer avından bereketle döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 10:25 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:06
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        Lüfer bolluğu Gelibolulu balıkçıları sevindirdi
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılar çıktıkları lüfer avından bereketle döndü.

        Saroz'da askeri deniz araçlarının Çanakkale Boğazı'ndan geçişi nedeniyle getirilen bir günlük yasak sonrası Gelibolulu balıkçılar yeniden mesaiye başladı.

        Sabah saatlerinde tekneyle denize açılan Yusuf Oğur ve beraberindeki balıkçılar, bir saatlik uğraş sonunda 700 lüfer avladı.

        Oğur, yaptığı açıklamada, "Tüm balıkçılarımıza selam olsun. Allah herkesin ağlarını doldursun. Bizimkini doldurdu çok şükür olsun. Allah bereket versin bu sene lüfer bol." dedi.

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