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        Çanakkale'de taksilerde 37 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 22:37 Güncelleme: 02.11.2023 - 22:37
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        Çanakkale'de taksilerde 37 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu beldesinin Mıhlı Mahallesi'nde durdurdukları 5 takside, Afganistan uyruklu 11'i kadın ve 18'i çocuk 37 düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.

        Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Taksilerin sürücüleri T.A, E.N.A, F.Y, M.K. ve M.Y. göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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