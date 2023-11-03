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        Ayvacık'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, sivil toplum kuruluşlarınca Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:22 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:23
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        Ayvacık'ta Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, sivil toplum kuruluşlarınca Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Milli İrade Platformu tarafından organize edilen yürüyüşe katılanlar, Tahtakale mevkisinde toplandı.

        Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan grup, Filistin'e destek, İsrail'e protesto içerikli sloganlar eşliğinde Atatürk Kültür Parkı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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