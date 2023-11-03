Gelibolu'da balıkçılar 2 bin 500 adet torik avladı Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde denize açılan balıkçılar, ağlarına takılan 2 bin 500 adet torikle kıyıya döndü.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde denize açılan balıkçılar, ağlarına takılan 2 bin 500 adet torikle kıyıya döndü.

Gelibolu'dan "Karahasanoğulları" adlı tekneleriyle balık avına çıkan balıkçılar, Çanakkale Boğazı'nda bir süre gezindikten sonra torik sürüsüyle karşılaştı.

Denize ağlarını atan balıkçılar, bereketli bir avın ardından kıyıya 2 bin 500 torikle döndü.

Tekneyle limana yanaşan balıkçıların ağlardaki balıkları kasalara yerleştirmesi 3 saat sürdü.

Balıkçı Mehmet Karagöz, yaptığı açıklamada, "Balık sezonuna oldukça bereketli başladık. 2 bin 500 civarında torik yakaladık. İnşallah böyle bereketli devam ederiz." dedi.

Limanda bekleyen vatandaşlara toriklerin adedi 400-500 liradan satışa sunuldu.