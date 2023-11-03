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        Gelibolu'da balıkçılar 2 bin 500 adet torik avladı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde denize açılan balıkçılar, ağlarına takılan 2 bin 500 adet torikle kıyıya döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 17:52 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:54
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        Gelibolu'da balıkçılar 2 bin 500 adet torik avladı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde denize açılan balıkçılar, ağlarına takılan 2 bin 500 adet torikle kıyıya döndü.

        Gelibolu'dan "Karahasanoğulları" adlı tekneleriyle balık avına çıkan balıkçılar, Çanakkale Boğazı'nda bir süre gezindikten sonra torik sürüsüyle karşılaştı.

        Denize ağlarını atan balıkçılar, bereketli bir avın ardından kıyıya 2 bin 500 torikle döndü.

        Tekneyle limana yanaşan balıkçıların ağlardaki balıkları kasalara yerleştirmesi 3 saat sürdü.

        Balıkçı Mehmet Karagöz, yaptığı açıklamada, "Balık sezonuna oldukça bereketli başladık. 2 bin 500 civarında torik yakaladık. İnşallah böyle bereketli devam ederiz." dedi.

        Limanda bekleyen vatandaşlara toriklerin adedi 400-500 liradan satışa sunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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