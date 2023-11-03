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        Çanakkale'de insan kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 18 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de 20 Eylül-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 19:25 Güncelleme: 03.11.2023 - 19:25
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        Çanakkale'de insan kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 18 zanlı tutuklandı
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        Çanakkale'de 20 Eylül-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 27 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

        Operasyonlarda yakalanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli de savcılık kararıyla salıverildi. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        Operasyonlarda 17 araç, 87 can yeleği, 46 şambrel, 9 el hava pompası, 5 can simidi ile 89 bin 205 lira, 94 bin 470 avro ve 950 dolara "suçtan elde edilen gelir" kapsamında el konuldu.

        Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 245 düzensiz göçmen ile haklarında idari işlem yapılan 64 Afganistan, 2 Azerbaycan, 1 Rusya, 1 Irak, 9 Suriye, 8 Fas, 2 Filistin, 1 Mısır ve 4 Özbekistan uyruklu düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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