Biga'da "Karadenizliler Gecesi" düzenlendi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan Karadenizliler, restoranda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Karadenizli öğretmen Tuba Aksel, restoran işletmecisi Mehmet Çakır ve pastane sahibi Habib Yüksel'in organize ettiği gecede, Karadenizli sanatçı İsmail Ceylan sahne aldı.

Ceylan'ın Karadeniz türküleri ve ezgileriyle yer aldığı geceye, Gümüşçay belde Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, İYİ Parti İl Başkanı Selahattin Yıldızlar, Çanakkale Karadenizliler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve Biga'da yaşayan Karadenizliler katıldı.

Gecede konuklara karalahana çorbası ve sarması, mısır ekmeği, hamsi, turşu kavurması ve soğuk baklava ikram edildi.

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