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        Biga'da "Karadenizliler Gecesi" düzenlendi

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan Karadenizliler, restoranda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 09:47 Güncelleme: 04.11.2023 - 09:48
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        Biga'da "Karadenizliler Gecesi" düzenlendi
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan Karadenizliler, restoranda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

        Karadenizli öğretmen Tuba Aksel, restoran işletmecisi Mehmet Çakır ve pastane sahibi Habib Yüksel'in organize ettiği gecede, Karadenizli sanatçı İsmail Ceylan sahne aldı.

        Ceylan'ın Karadeniz türküleri ve ezgileriyle yer aldığı geceye, Gümüşçay belde Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, İYİ Parti İl Başkanı Selahattin Yıldızlar, Çanakkale Karadenizliler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve Biga'da yaşayan Karadenizliler katıldı.

        Gecede konuklara karalahana çorbası ve sarması, mısır ekmeği, hamsi, turşu kavurması ve soğuk baklava ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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