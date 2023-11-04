Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Ilgardere mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bunun üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
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