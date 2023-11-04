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        GÜNCELLEME - Kuvvetli fırtına nedeniyle çift yönlü transit geçişlere kapatılan Çanakkale Boğazı açıldı

        Kuvvetli fırtına dolayısıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 20:08 Güncelleme: 04.11.2023 - 20:08
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        GÜNCELLEME - Kuvvetli fırtına nedeniyle çift yönlü transit geçişlere kapatılan Çanakkale Boğazı açıldı
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        Kuvvetli fırtına dolayısıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, açıldı.

        Çanakkale'de zaman zaman şiddetini artıran fırtına dolayısıyla boğaz trafiğine ilişkin tedbir alındı.

        Olumsuz hava koşulları ve yoğun akıntı nedeniyle kuzey ve güney yönlerden boğaz transit geçişlere kapatılarak geçiş yapacak gemilerin kaptanlarına telsizle bilgi verildi.

        Kuvvetli fırtınanın etkisinin azalması nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine yeniden açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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