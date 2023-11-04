GÜNCELLEME - Kuvvetli fırtına nedeniyle çift yönlü transit geçişlere kapatılan Çanakkale Boğazı açıldı

Kuvvetli fırtına dolayısıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, açıldı.

Çanakkale'de zaman zaman şiddetini artıran fırtına dolayısıyla boğaz trafiğine ilişkin tedbir alındı.

Olumsuz hava koşulları ve yoğun akıntı nedeniyle kuzey ve güney yönlerden boğaz transit geçişlere kapatılarak geçiş yapacak gemilerin kaptanlarına telsizle bilgi verildi.

Kuvvetli fırtınanın etkisinin azalması nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine yeniden açıldı.