Çan'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazinde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Güngören Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.