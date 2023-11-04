Çan'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazinde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazinde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.
Güngören Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.