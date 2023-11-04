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        Biga'da fırtına nedeniyle iş yerinin çatısı uçtu

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde fırtına nedeniyle bir iş yerinin çatısı uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 20:36 Güncelleme: 04.11.2023 - 20:38
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        Biga'da fırtına nedeniyle iş yerinin çatısı uçtu
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde fırtına nedeniyle bir iş yerinin çatısı uçtu.

        Şirintepe Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde fırtınadan dolayı mermer ve granit atölyesinin çatısı uçtu, istinat duvarı yıkıldı.

        İş yeri sahiplerince durumun ekiplere bildirilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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