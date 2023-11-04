Biga'da fırtına nedeniyle iş yerinin çatısı uçtu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde fırtına nedeniyle bir iş yerinin çatısı uçtu.

Şirintepe Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde fırtınadan dolayı mermer ve granit atölyesinin çatısı uçtu, istinat duvarı yıkıldı.

İş yeri sahiplerince durumun ekiplere bildirilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

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