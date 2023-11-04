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        Çanakkale'deki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 15:12 Güncelleme: 04.11.2023 - 15:12
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        Çanakkale'deki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

        Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Gelibolu'daki yangın, ekiplerimizin müdahaleleri ve bölgede başlayan yağmurla birlikte büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınının da kontrol altına alındığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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