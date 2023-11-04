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        Çanakkale'de çıkan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:03 Güncelleme: 05.11.2023 - 12:01
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        Çanakkale'de çıkan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

        Dün akşam saatlerinde Ilgardere mevkisinde ormanlık alanda neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangın, ekiplerin müdahalesi ve bölgedeki yağışla birlikte büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı.

        Gece boyunca soğutma işlemini sürdüren ekipler, günün ilk ışıklarıyla helikopterlerin de yardımıyla çalışmalarını hızlandırdı.

        Bölgedeki soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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