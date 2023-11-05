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        Çanakkale'deki orman yangınında bir çiftlik zarar gördü

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınında bir çiftliğin büyük kısmı kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 12:03 Güncelleme: 05.11.2023 - 12:09
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        Çanakkale'deki orman yangınında bir çiftlik zarar gördü
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınında bir çiftliğin büyük kısmı kullanılamaz hale geldi.

        Ilgardere mevkisinde çıkan yangın bir çok alanda etkili oldu. Havadan ve karadan müdahalenin ardından yağışla birlikte büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında Pazarlı köyünde Erkan Şahin'e ait çiftlik de zarar gördü.

        Şahin, başka bir çiftliğe yardıma gittiği sırada alevler kendi mülküne sıçradı.

        Yangında, yaklaşık 13 bin balya, 80 ton buğday, gübreler ve bazı iş makinaları kullanılamaz hale geldi.

        Gece boyu çiftlikte çalışan Şahin, başına piston düşmesi nedeniyle yaralanarak Gelibolu Hastanesi'nde tedavi oldu.

        Şahin, AA muhabirine, Ilgardere mevkisinde çıkan yangının ardından arkadaşlarının yardım istemesiyle desteğe gittiğini söyledi.

        Traktöre pulluğu takıp anızları sürmeye başladığını belirten Şahin, "Ben gidip arkadaşlara yardım edene kadar ateş, çiftliğin karşısındaki çamlığa geldi. Anızları sürene kadar, alevler balyalara ve oradan da çiftliğe sıçradı. Yağmur yağmasaydı buralar komple yanacaktı." dedi.

        Çiftliğin büyük kısmının yandığını dile getiren Şahin, hayvanlarını ise köylülerin desteğiyle kurtardığını ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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