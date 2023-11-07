Çanakkale Valisi Aktaş, öğrenci yurdunu ziyaret etti Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Adile Sultan Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Adile Sultan Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan'ın da bulunduğu yurt ziyaretinde Vali Aktaş, öğrencilere yönelik verilen hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yemekhane ve ortak kullanım alanlarındaki incelemelerin ardından Aktaş, yemekhanede öğrencilerle bir araya geldi.

Adile Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin istek ve sorunlarını dinleyen Aktaş, derslerinde başarılar diledi.

Eğitim görmek için Çanakkale'ye gelen öğrencilerin emanet olduğunu belirten Aktaş, "Valilik olarak öğrencilerimizin barınmalarından, huzur ve güven içinde eğitim görmelerine kadar en iyi imkanları sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Yurtta kalan öğrenciler ziyaretlerinden ve ilgisinden dolayı Vali Aktaş'a teşekkür etti.