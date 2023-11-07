Çanakkale'de durdurulan takside 8 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 8 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körüktaşı köyü Kestanbol Kaplıcaları mevkisinde düzenledikleri operasyonda, O.K'nin kullandığı 17 T 5027 plakalı taksiyi durdurdu.

Araçta, Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi.

Yabancı uyruklular jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan O.K. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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