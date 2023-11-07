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        Çanakkale'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde. jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 20:40 Güncelleme: 07.11.2023 - 20:41
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        Çanakkale'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde. jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Geyikli beldesindeki Sanayi Kavşağı'nda 17 AES 994 plakalı araçta narkotik köpekleriyle arama yaptı.

        Aramada, 10 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı, 22 adet uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 374 lira ele geçirildi.

        Araçta bulunan şüpheli A.G. gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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