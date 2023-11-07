Çanakkale'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde. jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Geyikli beldesindeki Sanayi Kavşağı'nda 17 AES 994 plakalı araçta narkotik köpekleriyle arama yaptı.

Aramada, 10 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı, 22 adet uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 374 lira ele geçirildi.

Araçta bulunan şüpheli A.G. gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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