Çanakkale'de AK Parti'li belediyelerin tesislerinde İsrail ve destekçisi firmaların ürünleri satılmayacak AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti'li belediyelerin İsrail'e ait olan veya Gazze'ye saldırısında İsrail'i destekleyen tüm marka ve ürünleri boykot edeceklerini bildirdi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti'li belediyelerin İsrail’e ait olan veya Gazze'ye saldırısında İsrail'i destekleyen tüm marka ve ürünleri boykot edeceklerini bildirdi.

Makas, AK Parti Ezine İlçe Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, tüm insanlık değerlerini çiğneyen, kadınların, çocukların, yaşlıların ve masum sivillerin bulunduğu Gazze'ye yönelik acımasızca saldırılarını sürdüren siyonist İsrail'i şiddetli şekilde kınadıklarını söyledi.

Akan kana artık son verilmesi için her alanda milletçe büyük bir mücadele yürüttüklerini ifade eden Makas, binlerce sivilin hayatını kaybettiği savaşta, kalıcı çözümün önemini vurguladı.

Gazzelilerin bir taraftan açlıkla diğer yandan ağır bombardımanla kıyıma uğratıldığını dile getiren Makas, şunları kaydetti:

"Binlerce sivili hedef alan bu katliamın önüne geçilmesi ve kalıcı çözümün sağlanması şu anda insanlığın en önemli, en öncelikli meselesidir. Bu kararlı mücadelemizin en kısa sürede sonuç vermesini, siyonist İsrail'in hak ettiği cezayı bulmasını her alanda ve her durumda umut ediyoruz.

AK belediyeler olarak İsrail'i destekleyen markalar başta olmak üzere, siyonist İsrail ve onunla bağlantılı tüm marka ve ürünleri boykot etme kararı aldık. Buradan tüm sivil, resmi kurum ve kuruluşları boykot etmeye davet ediyoruz. Bu utanç verici saldırıda masum sivillerin katledilmesine seyirci kalmayacağız. Başkenti Kudüs olan tam bağımsız Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemize devam edeceğiz."