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        Çanakkale'de öğrencilere "su verimliliği" eğitimi verildi

        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koordine edilen "Su Verimliliği Seferberliği" çalışmaları kapsamında, öğrencilere su israfına karşı farkındalık kazandırma eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 20:47 Güncelleme: 08.11.2023 - 20:47
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        Çanakkale'de öğrencilere "su verimliliği" eğitimi verildi
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        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koordine edilen "Su Verimliliği Seferberliği" çalışmaları kapsamında, öğrencilere su israfına karşı farkındalık kazandırma eğitimi verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kabaklı köyündeki bir özel eğitim kurumunda öğrencilere su verimliliğine yönelik eğitim çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

        Açıklamada, eğitim sonunda çocuklara "Su Dedektifi" kimlik kartı verilerek, gerek okulda, gerekse ev ve günlük hayatlarında su israfını önlemek için neler yapılması gerektiği konusunda farkındalık çalışması yapıldığı kaydedildi.

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