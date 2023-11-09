Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın Yönetim Kurulu toplantısı Balıkesir'de yapıldı Çanakkale ve Balıkesir'de yeni veya devam eden yatırım ve projelerin uygulama süreçlerinin görüşüldüğü Güney Marmara Kalkınma Ajansının (GMKA) Yönetim Kurulu Olağan Toplantısı, Balıkesir'de gerçekleştirildi.

Çanakkale ve Balıkesir'de yeni veya devam eden yatırım ve projelerin uygulama süreçlerinin görüşüldüğü Güney Marmara Kalkınma Ajansının (GMKA) Yönetim Kurulu Olağan Toplantısı, Balıkesir'de gerçekleştirildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir GMKA Hizmet Binası Toplantı Salonu'nda Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun katıldığı toplantıda, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve GMKA birim başkanları da hazır bulundu.

Toplantıda, GMKA'nın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetleri hakkında yönetim kurulu üyeleri bilgilendirildi.

Çanakkale ve Balıkesir’de yapılması planlanan yeni yatırım ve projeler, GMKA aracılığıyla gerçekleştirilen çalışmalar, uygulanmakta olan doğrudan faaliyet destekleri ve diğer mali destek programlarının uygulama süreçleri görüşüldü.

Toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.