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        Gelibolu Kaymakamı Abacı yangından zarar gören vatandaşları ziyaret etti

        Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, ilçe sınırlarında meydana gelen orman yangınında zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 09:13 Güncelleme: 11.11.2023 - 09:19
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        Gelibolu Kaymakamı Abacı yangından zarar gören vatandaşları ziyaret etti
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        Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, ilçe sınırlarında meydana gelen orman yangınında zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

        Kaymakam Abacı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından ev onarım desteği yapılan Rıdvan Çelebioğlu ile Evreşe beldesinden Abbas Çiçekli ve Çokal köyünde evi yanan Ahmet Gürel'i ile Evreşe beldesinde yanan hayvan çiftliğini ziyaret ederek ailelerin talep ve isteklerini dinledi.

        Ardından Evreşe Belediye Başkanlığı tarafından yapılan, Evreşe Kreş ve Pazar Yeri'nde incelemede bulunan Bekir Abacı'ya, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Vakıf Müdürü Türker Erdihan ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Şimşek eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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