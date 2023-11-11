Gelibolu Kaymakamı Abacı yangından zarar gören vatandaşları ziyaret etti

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, ilçe sınırlarında meydana gelen orman yangınında zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

Kaymakam Abacı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından ev onarım desteği yapılan Rıdvan Çelebioğlu ile Evreşe beldesinden Abbas Çiçekli ve Çokal köyünde evi yanan Ahmet Gürel'i ile Evreşe beldesinde yanan hayvan çiftliğini ziyaret ederek ailelerin talep ve isteklerini dinledi.

Ardından Evreşe Belediye Başkanlığı tarafından yapılan, Evreşe Kreş ve Pazar Yeri'nde incelemede bulunan Bekir Abacı'ya, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Vakıf Müdürü Türker Erdihan ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Şimşek eşlik etti.