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        Gelibolu'nun 2 köyüne Atatürk büstü yapıldı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin Sütlüce ve Ilgardere köylerine Atatürk büstü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 11.11.2023 - 11:19
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        Gelibolu'nun 2 köyüne Atatürk büstü yapıldı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin Sütlüce ve Ilgardere köylerine Atatürk büstü yapıldı.

        Sütlüce ve Ilgardere köylerinin muhtarlıklarının taleplerini Gelibolu Belediyesine iletmeleri üzerine çalışma başlatıldı.

        İki köye belediye ve Atatürkçü Düşünce Derneğinin katkılarıyla Atatürk büstü yapıldı.

        Büst açılışına katılan Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, törende yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına, Ilgardere ve Sütlüce köylerimizde Atatürk büstü açılışları gerçekleştirdik. Ulu önderimiz, ilkeleri ve hedefleriyle bize önderlik etmeye, pusulamız olmaya devam edecek." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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