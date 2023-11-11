Gelibolu'nun 2 köyüne Atatürk büstü yapıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin Sütlüce ve Ilgardere köylerine Atatürk büstü yapıldı.

Sütlüce ve Ilgardere köylerinin muhtarlıklarının taleplerini Gelibolu Belediyesine iletmeleri üzerine çalışma başlatıldı.

İki köye belediye ve Atatürkçü Düşünce Derneğinin katkılarıyla Atatürk büstü yapıldı.

Büst açılışına katılan Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, törende yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına, Ilgardere ve Sütlüce köylerimizde Atatürk büstü açılışları gerçekleştirdik. Ulu önderimiz, ilkeleri ve hedefleriyle bize önderlik etmeye, pusulamız olmaya devam edecek." diye konuştu.