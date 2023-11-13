Çanakkale'de sağanak etkili oldu

Çanakkale'de sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle ana caddelerde su birikintileri oluştu.

Çanakkale Belediyesine bağlı ekipler suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Demircioğlu ve Yalı caddelerindeki esnaf iş yerlerini su basmaması için önlem almaya çalıştı.

Meteoroloji yetkilileri yağışın öğleden sonra hızını azaltmasının beklendiğini bildirdi.

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