Çanakkale'de iki ayda 526 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 526 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına çıkışlarını organize ettiği belirlenen 53 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 526 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına çıkışlarını organize ettiği belirlenen 53 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, planlı istihbarat faaliyeti başlattı.

Ekiplerin iki aylık süreçte düzenlediği operasyonlarda çeşitli ülkelere mensup 526 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişilerin yurt dışına çıkışlarını organize ettiği belirlenen 53 şüpheliden 44'ü de tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Operasyonlarda, 2 ruhsatsız tüfek, çok sayıda fişek, 5 şişme bot, 4 bot motoru, çeşitli özellikte 20 araç, 1 tekne, 1860 litre yakıt, 48 cep telefonu ve 47 sim kart ile 1700 Dolar, 400 Avro, 23 bin Türk Lirası nakit para ele geçirildi.