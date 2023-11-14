Lapseki'de ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı.

Lapseki Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca ilçe merkezi, beldeler ve köylerde ikamet eden 500 ailenin ihtiyaç sahibi olduğu vakıf mütevelli heyeti tarafından tespit edildi.

Her aileye 750 kilogram halindeki kömür paketleri görevliler tarafından teslim edilmeye başlandı.

Toplam 375 bin kilogramlık kömür yardımının 15 gün içinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.