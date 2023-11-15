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        Çanakkale açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Ayvacık açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 49 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 21:04 Güncelleme: 15.11.2023 - 21:04
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        Çanakkale açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Ayvacık açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 49 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'nın "KB-111" botu bölgeye sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 49 düzensiz göçmeni kurtararak kıyıya getirdi.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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