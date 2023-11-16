Çanakkale Belediyesi'nden olta balıkçılarına uyarı Çanakkale Belediyesince, kentte olta balıkçılığı yapan kişilerin çöpe veya çevreye attığı misina ve balık av iğnelerinin sokak hayvanları için tehlike yarattığı belirtilerek dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Çanakkale Belediyesince, kentte olta balıkçılığı yapan kişilerin çöpe veya çevreye attığı misina ve balık av iğnelerinin sokak hayvanları için tehlike yarattığı belirtilerek dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentin sahil bölgesinde olta balıkçılarının av sonrası bazı malzemelerin çöpe veya çevreye atıldığı ifade edildi.

Misina ve iğnelerin ucunda kalan yemlerin başta martı, kedi ve köpekler olmak yenilmeye çalışıldığının hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu malzemeler can dostlarımızın midesine ya da vücutlarına batması nedeni ile ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Özellikle de kanatlı hayvanlarda geri dönüşü olmayan hasara neden olabiliyor. Kenti birlikte paylaştığımız can dostlarımızın canının yanmaması ve hayati tehlike oluşturmaması adına olta balıkçılığında kullandığımız misina ve iğneleri, gelişi güzel bir şekilde çöpe ya da çevreye atmama konusunda kentlilerimizin duyarlı olmasını önemle rica ederiz."